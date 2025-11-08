Harga dark money Hari Ini

Harga live dark money (DUSD) hari ini adalah $ 0.0000051, dengan perubahan 5.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUSD ke USD saat ini adalah $ 0.0000051 per DUSD.

dark money saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,098.61, dengan suplai yang beredar 999.35M DUSD. Selama 24 jam terakhir, DUSD diperdagangkan antara $ 0.00000473 (low) dan $ 0.00000511 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00043282, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000473.

Dalam kinerja jangka pendek, DUSD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar dark money (DUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Suplai Peredaran 999.35M 999.35M 999.35M Total Suplai 999,350,333.013214 999,350,333.013214 999,350,333.013214

Kapitalisasi Pasar dark money saat ini adalah $ 5.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DUSD adalah 999.35M, dan total suplainya sebesar 999350333.013214. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.10K.