Harga DataGold Hari Ini

Harga live DataGold (DGOLD) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DGOLD ke USD saat ini adalah $ 0 per DGOLD.

DataGold saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,782.27, dengan suplai yang beredar 10.00M DGOLD. Selama 24 jam terakhir, DGOLD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.174245, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DGOLD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DataGold (DGOLD)

Kapitalisasi Pasar $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.78K$ 9.78K $ 9.78K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DataGold saat ini adalah $ 9.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DGOLD adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.78K.