Harga DCA420 Meme Index Hari Ini

Harga live DCA420 Meme Index (DCA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DCA ke USD saat ini adalah -- per DCA.

DCA420 Meme Index saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,596.61, dengan suplai yang beredar 994.36M DCA. Selama 24 jam terakhir, DCA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0021647, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DCA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DCA420 Meme Index (DCA)

Kapitalisasi Pasar $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Suplai Peredaran 994.36M 994.36M 994.36M Total Suplai 994,356,333.936689 994,356,333.936689 994,356,333.936689

Kapitalisasi Pasar DCA420 Meme Index saat ini adalah $ 5.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DCA adalah 994.36M, dan total suplainya sebesar 994356333.936689. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.60K.