Harga Defi For You (DFY)
Harga live Defi For You (DFY) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DFY ke USD saat ini adalah -- per DFY.
Defi For You saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 113,872, dengan suplai yang beredar 601.42M DFY. Selama 24 jam terakhir, DFY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.27096, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DFY bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -5.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Defi For You saat ini adalah $ 113.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DFY adalah 601.42M, dan total suplainya sebesar 846416467.712. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 160.26K.
-0.00%
+2.84%
-5.36%
-5.36%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Defi For You ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Defi For You ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Defi For You ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Defi For You ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+2.84%
|30 Days
|$ 0
|-12.56%
|60 Hari
|$ 0
|-3.82%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Defi For You berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
"DeFi For You is a crypto pawnbroking platform that facilitates lending by securing crypto and NFT collateral packages in smart contracts which are released when the loan is repaid or a liquidation threshold is met.
The project is positioning itself as the leading pawnbroking platform in the crypto and NFT world.
We have also developed a system for 'Evaluators' - most of whom are licensed pawnbrokers - to connect with borrowers in DeFi and offer them crypto loans against digital or physical assets. These pawnbrokers are uniquely positioned in that they have a licensed and secure premises to store hard assets. They store the asset, issue an NFT representing it to the borrower, and then burn the NFT when the asset is reclaimed. Our dev team took inspiration from the UI of Booking.com to design the layout of featured crypto pawnshops on the platform. They also designed an on-chain reputation system for lenders and borrowers, which denotes how many transactions they have had and their record of integrity when using the platform.
We have developed an NFT marketplace with a special NFT Pawn Market integrated into it. This allows people to list NFTs for sale, auction, or pawn. It also means buyers can get great deals on NFTs that have been repossessed by lenders, who are now looking to cash in on the digital asset they have gained.
DeFi For You will be launching lending pools in Q1 2022 to increase the value of its DeFi platform. This will allow users to quickly lend and borrow from pools with interest rates determined algorithmically.
DeFi For You was founded by Adam Christopher Chaplin, who was a co-founder of Travala.com (AVA). The project is in the process of inking partnerships with major pawnbroking companies and banks to expand its reach and bring the world of pawnbroking into the crypto space.
DeFi For You is built on Binance Smart Chain and the native DFY token is a BE20 - BEP2 bridge. It is used for fees on the platform, as well as loan currency, repayment currency, and collateral for loans."
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
