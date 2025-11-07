Harga Defi For You Hari Ini

Harga live Defi For You (DFY) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DFY ke USD saat ini adalah -- per DFY.

Defi For You saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 113,872, dengan suplai yang beredar 601.42M DFY. Selama 24 jam terakhir, DFY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.27096, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DFY bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -5.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Defi For You (DFY)

Kapitalisasi Pasar $ 113.87K$ 113.87K $ 113.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K Suplai Peredaran 601.42M 601.42M 601.42M Total Suplai 846,416,467.712 846,416,467.712 846,416,467.712

