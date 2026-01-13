Harga DevScan Hari Ini

Harga live DevScan (DEVSCAN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEVSCAN ke USD saat ini adalah $ 0 per DEVSCAN.

DevScan saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,338.24, dengan suplai yang beredar 999.05M DEVSCAN. Selama 24 jam terakhir, DEVSCAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DEVSCAN bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan -27.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DevScan (DEVSCAN)

Kapitalisasi Pasar $ 13.34K$ 13.34K $ 13.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.34K$ 13.34K $ 13.34K Suplai Peredaran 999.05M 999.05M 999.05M Total Suplai 999,052,039.946038 999,052,039.946038 999,052,039.946038

Kapitalisasi Pasar DevScan saat ini adalah $ 13.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DEVSCAN adalah 999.05M, dan total suplainya sebesar 999052039.946038. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.34K.