Harga Dex Trending Fund 6900 Hari Ini

Harga live Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DTF6900 ke USD saat ini adalah -- per DTF6900.

Dex Trending Fund 6900 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,827.93, dengan suplai yang beredar 815.86M DTF6900. Selama 24 jam terakhir, DTF6900 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00127758, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DTF6900 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -26.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Kapitalisasi Pasar $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K Suplai Peredaran 815.86M 815.86M 815.86M Total Suplai 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

