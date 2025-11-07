BursaDEX+
Harga live Dog Wif Nunchucks hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual NINJA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NINJA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NINJA

Info Harga NINJA

Penjelasan NINJA

Situs Web Resmi NINJA

Tokenomi NINJA

Prakiraan Harga NINJA

Logo Dog Wif Nunchucks

Harga Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NINJA ke USD:

$0.00051768
$0.00051768$0.00051768
-3.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Dog Wif Nunchucks (NINJA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:37:35 (UTC+8)

Informasi Harga Dog Wif Nunchucks (NINJA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04119071
$ 0.04119071$ 0.04119071

$ 0
$ 0$ 0

+1.59%

-3.35%

-19.31%

-19.31%

Harga aktual Dog Wif Nunchucks (NINJA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, NINJA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNINJA adalah $ 0.04119071, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NINJA telah berubah sebesar +1.59% selama 1 jam terakhir, -3.35% selama 24 jam, dan -19.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dog Wif Nunchucks (NINJA)

$ 517.69K
$ 517.69K$ 517.69K

--
----

$ 517.69K
$ 517.69K$ 517.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dog Wif Nunchucks saat ini adalah $ 517.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NINJA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 517.69K.

Riwayat Harga Dog Wif Nunchucks (NINJA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Dog Wif Nunchucks ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dog Wif Nunchucks ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dog Wif Nunchucks ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dog Wif Nunchucks ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.35%
30 Days$ 0-52.27%
60 Hari$ 0-69.62%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability.

In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive.

Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start.

What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.

Sumber Daya Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Dog Wif Nunchucks (USD)

Berapa nilai Dog Wif Nunchucks (NINJA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dog Wif Nunchucks (NINJA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dog Wif Nunchucks.

Cek prediksi harga Dog Wif Nunchucks sekarang!

NINJA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Memahami tokenomi Dog Wif Nunchucks (NINJA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NINJA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Berapa nilai Dog Wif Nunchucks (NINJA) hari ini?
Harga live NINJA dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NINJA ke USD saat ini?
Harga NINJA ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dog Wif Nunchucks?
Kapitalisasi pasar NINJA adalah $ 517.69K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NINJA?
Suplai beredar NINJA adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NINJA?
NINJA mencapai harga ATH sebesar 0.04119071 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NINJA?
NINJA mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan NINJA?
Volume perdagangan 24 jam live NINJA adalah -- USD.
Akankah harga NINJA naik lebih tinggi tahun ini?
NINJA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NINJA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:37:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Dog Wif Nunchucks (NINJA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

