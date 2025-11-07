Harga Dog Wif Nunchucks (NINJA)
+1.59%
-3.35%
-19.31%
-19.31%
Harga aktual Dog Wif Nunchucks (NINJA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, NINJA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNINJA adalah $ 0.04119071, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, NINJA telah berubah sebesar +1.59% selama 1 jam terakhir, -3.35% selama 24 jam, dan -19.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Dog Wif Nunchucks saat ini adalah $ 517.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NINJA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 517.69K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Dog Wif Nunchucks ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dog Wif Nunchucks ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dog Wif Nunchucks ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dog Wif Nunchucks ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-3.35%
|30 Days
|$ 0
|-52.27%
|60 Hari
|$ 0
|-69.62%
|90 Hari
|$ 0
|--
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability.
In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive.
Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start.
What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
