Harga Dot Dot Finance Hari Ini

Harga live Dot Dot Finance (DDD) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DDD ke USD saat ini adalah -- per DDD.

Dot Dot Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,229.08, dengan suplai yang beredar 346.56M DDD. Selama 24 jam terakhir, DDD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04782957, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DDD bergerak +1.02% dalam satu jam terakhir dan -16.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dot Dot Finance (DDD)

Kapitalisasi Pasar $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.27K$ 49.27K $ 49.27K Suplai Peredaran 346.56M 346.56M 346.56M Total Suplai 1,850,031,625.311879 1,850,031,625.311879 1,850,031,625.311879

Kapitalisasi Pasar Dot Dot Finance saat ini adalah $ 9.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DDD adalah 346.56M, dan total suplainya sebesar 1850031625.311879. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.27K.