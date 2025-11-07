BursaDEX+
Harga live Dragon Coin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual $DGN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $DGN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang $DGN

Info Harga $DGN

Penjelasan $DGN

Whitepaper $DGN

Situs Web Resmi $DGN

Tokenomi $DGN

Prakiraan Harga $DGN

Logo Dragon Coin

Harga Dragon Coin ($DGN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $DGN ke USD:

$0.00060975
+1.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Dragon Coin ($DGN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:38:24 (UTC+8)

Informasi Harga Dragon Coin ($DGN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.02061428
$ 0
-0.61%

+1.37%

-16.24%

-16.24%

Harga aktual Dragon Coin ($DGN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, $DGN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$DGN adalah $ 0.02061428, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $DGN telah berubah sebesar -0.61% selama 1 jam terakhir, +1.37% selama 24 jam, dan -16.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dragon Coin ($DGN)

$ 608.70K
--
$ 608.70K
998.28M
998,284,731.0
Kapitalisasi Pasar Dragon Coin saat ini adalah $ 608.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $DGN adalah 998.28M, dan total suplainya sebesar 998284731.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 608.70K.

Riwayat Harga Dragon Coin ($DGN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Dragon Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dragon Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dragon Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dragon Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.37%
30 Days$ 0-34.88%
60 Hari$ 0-48.86%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Dragon Coin ($DGN)

Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success.

Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dragon Coin ($DGN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Dragon Coin (USD)

Berapa nilai Dragon Coin ($DGN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dragon Coin ($DGN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dragon Coin.

Cek prediksi harga Dragon Coin sekarang!

$DGN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Dragon Coin ($DGN)

Memahami tokenomi Dragon Coin ($DGN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $DGN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Dragon Coin ($DGN)

Berapa nilai Dragon Coin ($DGN) hari ini?
Harga live $DGN dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $DGN ke USD saat ini?
Harga $DGN ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dragon Coin?
Kapitalisasi pasar $DGN adalah $ 608.70K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $DGN?
Suplai beredar $DGN adalah 998.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $DGN?
$DGN mencapai harga ATH sebesar 0.02061428 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $DGN?
$DGN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan $DGN?
Volume perdagangan 24 jam live $DGN adalah -- USD.
Akankah harga $DGN naik lebih tinggi tahun ini?
$DGN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $DGN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Dragon Coin ($DGN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

