Harga Dragon Coin ($DGN)
-0.61%
+1.37%
-16.24%
-16.24%
Harga aktual Dragon Coin ($DGN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, $DGN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$DGN adalah $ 0.02061428, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, $DGN telah berubah sebesar -0.61% selama 1 jam terakhir, +1.37% selama 24 jam, dan -16.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Dragon Coin saat ini adalah $ 608.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $DGN adalah 998.28M, dan total suplainya sebesar 998284731.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 608.70K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Dragon Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dragon Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dragon Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dragon Coin ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.37%
|30 Days
|$ 0
|-34.88%
|60 Hari
|$ 0
|-48.86%
|90 Hari
|$ 0
|--
Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success.
Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.
