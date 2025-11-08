Harga live Dragon Sun hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar DRGN adalah 49,066 USD. Lacak informasi harga aktual DRGN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Dragon Sun hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar DRGN adalah 49,066 USD. Lacak informasi harga aktual DRGN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Dragon Sun (DRGN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DRGN ke USD saat ini adalah -- per DRGN.
Dragon Sun saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,066, dengan suplai yang beredar 1.00B DRGN. Selama 24 jam terakhir, DRGN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.070449, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DRGN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Dragon Sun (DRGN)
$ 49.07K
--
$ 49.07K
1.00B
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Dragon Sun saat ini adalah $ 49.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DRGN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.07K.
Riwayat Harga Dragon Sun USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0
$ 0.070449
$ 0
--
--
-5.78%
-5.78%
Riwayat Harga Dragon Sun (DRGN) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Dragon Sun ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dragon Sun ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dragon Sun ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dragon Sun ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
--
30 Days
$ 0
-17.08%
60 Hari
$ 0
-17.60%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk Dragon Sun
Prediksi Harga Dragon Sun (DRGN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DRGN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Dragon Sun (DRGN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Dragon Sun berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Dragon Sun yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga DRGN untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Dragon Sun.
Apa yang dimaksud dengan Dragon Sun (DRGN)
Dragon Sun ($DRGN) is a Tron-based memecoin that draws on the powerful symbolism of a dragon to represent the fusion of eastern and western political ideologies within the Tron ecosystem. The project aims to create a unique and engaging community by leveraging this cultural and political narrative, offering a fresh and intriguing theme for crypto enthusiasts. As the newest fire-breather in the Tron ecosystem, Dragon Sun is all about bringing people together through a shared interest in mythology and crypto.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dragon Sun
Berapa nilai 1 Dragon Sun pada tahun 2030?
Jika Dragon Sun tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Dragon Sun tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Dragon Sun hari ini?
Harga Dragon Sun hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Dragon Sun masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Dragon Sun tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi DRGN, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Dragon Sun di Indonesia?
Dragon Sun senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Dragon Sun saat ini di Indonesia?
Harga live DRGN diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Dragon Sun terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga DRGN untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Dragon Sun di Indonesia?
Harga DRGN dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk DRGN di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan DRGN/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Dragon Sun bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Dragon Sun akan naik tahun ini?
Harga Dragon Sun mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Dragon Sun (DRGN) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:19:47 (UTC+8)
Perkembangan Industri Penting Dragon Sun (DRGN)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-07 01:12:41
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13
Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00
Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.