Harga live Drop Staked ATOM hari ini adalah 2.14 USD. Kapitalisasi pasar DATOM adalah 4,256,275 USD. Lacak informasi harga aktual DATOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo Drop Staked ATOM

Harga Drop Staked ATOM (DATOM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DATOM ke USD:

$2.14
-11.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Drop Staked ATOM (DATOM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-12-24 20:08:11 (UTC+8)

Harga Drop Staked ATOM Hari Ini

Harga live Drop Staked ATOM (DATOM) hari ini adalah $ 2.14, dengan perubahan 11.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DATOM ke USD saat ini adalah $ 2.14 per DATOM.

Drop Staked ATOM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,256,275, dengan suplai yang beredar 1.74M DATOM. Selama 24 jam terakhir, DATOM diperdagangkan antara $ 1.2 (low) dan $ 3.55 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 12.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.438175.

Dalam kinerja jangka pendek, DATOM bergerak -15.55% dalam satu jam terakhir dan -13.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Drop Staked ATOM (DATOM)

$ 4.26M
--
$ 4.26M
1.74M
1,744,570.0
Kapitalisasi Pasar Drop Staked ATOM saat ini adalah $ 4.26M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DATOM adalah 1.74M, dan total suplainya sebesar 1744570.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.26M.

Riwayat Harga Drop Staked ATOM USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.2
Low 24 Jam
$ 3.55
High 24 Jam

$ 1.2
$ 3.55
$ 12.0
$ 0.438175
-15.55%

-11.43%

-13.39%

-13.39%

Riwayat Harga Drop Staked ATOM (DATOM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Drop Staked ATOM ke USD adalah $ -0.276321506595718.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Drop Staked ATOM ke USD adalah $ -0.6161851800.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Drop Staked ATOM ke USD adalah $ -0.9394199820.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Drop Staked ATOM ke USD adalah $ -2.7299914591813585.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.276321506595718-11.43%
30 Days$ -0.6161851800-28.79%
60 Hari$ -0.9394199820-43.89%
90 Hari$ -2.7299914591813585-56.05%

Prediksi Harga untuk Drop Staked ATOM

Prediksi Harga Drop Staked ATOM (DATOM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DATOM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Drop Staked ATOM (DATOM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Drop Staked ATOM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Drop Staked ATOM (DATOM)

Situs Web Resmi

Tentang Drop Staked ATOM

Apakah itu Drop Staked ATOM?

Drop adalah protokol staking likuid untuk Interchain, yang didukung oleh Lido, dan diterapkan sebagai Aplikasi Terintegrasi di Neutron. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk melakukan staking likuid berbagai aset Interchain, termasuk ATOM dan TIA, serta menyediakan berbagai kasus penggunaan yang sangat efisien dalam ekosistem DeFi yang terintegrasi secara mendalam.

Apa yang membuat Drop Staked ATOM unik?

Drop menonjol karena memungkinkan pengguna untuk secara mulus memindahkan staking mereka dari posisi staking asli dengan validator ke posisi likuid tanpa harus menunggu periode pembekuan, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam staking.

Berapa harga pasar saat ini dari Drop Staked ATOM?

Drop Staked ATOM bernilai Rp35822.039417840000, bergerak -11.43% selama 24 jam terakhir. Ini mencerminkan kondisi terbaru dari permintaan dan penawaran di pasar kripto global.

Berapa jumlah pemegang unik yang dimiliki DATOM?

Terdapat -- pemegang on-chain, yang menunjukkan distribusi dan adopsi komunitas terhadap DATOM. Peningkatan jumlah pemegang sering dianggap sebagai sinyal meningkatnya partisipasi jaringan atau minat jangka panjang yang semakin kuat.

Seberapa aktif Drop Staked ATOM di blockchain aslinya?

Sebagai token di --, aktivitas dipengaruhi oleh interaksi dompet, biaya jaringan, perilaku staking, dan penggunaan kontrak pintar. Aktivitas yang tinggi mungkin berkorelasi dengan volume perdagangan yang lebih besar atau perkembangan ekosistem yang baru muncul.

Berapa total pasokan beredar dari DATOM?

Pasokan beredar sebesar 1744570.0, yang secara langsung memengaruhi kelangkaan dan valuasi token. Perubahan pasokan dapat terjadi akibat pencetakan, pembakaran, atau jadwal pembukaan kunci.

Bagaimana volume 24 jam untuk Drop Staked ATOM?

Drop Staked ATOM menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam satu hari terakhir, menunjukkan seberapa aktif aset tersebut diperdagangkan dan kedalaman likuiditasnya.

Bagaimana performa DATOM dibandingkan dengan pesaing Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking?

Dibandingkan dengan aset lain dalam segmen Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking, momentum DATOM dipengaruhi oleh sentimen pasar, adopsi investor, dan metrik on-chain yang terkait dengan --.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-12-24 20:08:11 (UTC+8)

