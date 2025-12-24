Apakah itu Drop Staked ATOM?

Drop adalah protokol staking likuid untuk Interchain, yang didukung oleh Lido, dan diterapkan sebagai Aplikasi Terintegrasi di Neutron. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk melakukan staking likuid berbagai aset Interchain, termasuk ATOM dan TIA, serta menyediakan berbagai kasus penggunaan yang sangat efisien dalam ekosistem DeFi yang terintegrasi secara mendalam.

Apa yang membuat Drop Staked ATOM unik?

Drop menonjol karena memungkinkan pengguna untuk secara mulus memindahkan staking mereka dari posisi staking asli dengan validator ke posisi likuid tanpa harus menunggu periode pembekuan, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam staking.

Berapa harga pasar saat ini dari Drop Staked ATOM?

Drop Staked ATOM bernilai Rp35822.039417840000, bergerak -11.43% selama 24 jam terakhir. Ini mencerminkan kondisi terbaru dari permintaan dan penawaran di pasar kripto global.

Berapa jumlah pemegang unik yang dimiliki DATOM?

Terdapat -- pemegang on-chain, yang menunjukkan distribusi dan adopsi komunitas terhadap DATOM. Peningkatan jumlah pemegang sering dianggap sebagai sinyal meningkatnya partisipasi jaringan atau minat jangka panjang yang semakin kuat.

Seberapa aktif Drop Staked ATOM di blockchain aslinya?

Sebagai token di --, aktivitas dipengaruhi oleh interaksi dompet, biaya jaringan, perilaku staking, dan penggunaan kontrak pintar. Aktivitas yang tinggi mungkin berkorelasi dengan volume perdagangan yang lebih besar atau perkembangan ekosistem yang baru muncul.

Berapa total pasokan beredar dari DATOM?

Pasokan beredar sebesar 1744570.0, yang secara langsung memengaruhi kelangkaan dan valuasi token. Perubahan pasokan dapat terjadi akibat pencetakan, pembakaran, atau jadwal pembukaan kunci.

Bagaimana volume 24 jam untuk Drop Staked ATOM?

Drop Staked ATOM menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam satu hari terakhir, menunjukkan seberapa aktif aset tersebut diperdagangkan dan kedalaman likuiditasnya.

Bagaimana performa DATOM dibandingkan dengan pesaing Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking?

Dibandingkan dengan aset lain dalam segmen Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking, momentum DATOM dipengaruhi oleh sentimen pasar, adopsi investor, dan metrik on-chain yang terkait dengan --.