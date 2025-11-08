Harga Drop Staked INIT Hari Ini

Harga live Drop Staked INIT (DEINIT) hari ini adalah $ 0.19786, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEINIT ke USD saat ini adalah $ 0.19786 per DEINIT.

Drop Staked INIT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,835.28, dengan suplai yang beredar 59.82K DEINIT. Selama 24 jam terakhir, DEINIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.788788, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.193059.

Dalam kinerja jangka pendek, DEINIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Drop Staked INIT (DEINIT)

