Harga Drop Staked TIA Hari Ini

Harga live Drop Staked TIA (DTIA) hari ini adalah $ 0.814591, dengan perubahan 38.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DTIA ke USD saat ini adalah $ 0.814591 per DTIA.

Drop Staked TIA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 212,848, dengan suplai yang beredar 261.34K DTIA. Selama 24 jam terakhir, DTIA diperdagangkan antara $ 0.33253 (low) dan $ 1.57 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 15.01, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.140028.

Dalam kinerja jangka pendek, DTIA bergerak +1.57% dalam satu jam terakhir dan +35.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Drop Staked TIA (DTIA)

Kapitalisasi Pasar $ 212.85K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 212.85K Suplai Peredaran 261.34K Total Suplai 261,337.0

