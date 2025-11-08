Harga Drops Ownership Power Hari Ini

Harga live Drops Ownership Power (DOP) hari ini adalah $ 0.0044715, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOP ke USD saat ini adalah $ 0.0044715 per DOP.

Drops Ownership Power saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,178, dengan suplai yang beredar 13.46M DOP. Selama 24 jam terakhir, DOP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.75, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00102064.

Dalam kinerja jangka pendek, DOP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Drops Ownership Power (DOP)

Kapitalisasi Pasar $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.07K$ 67.07K $ 67.07K Suplai Peredaran 13.46M 13.46M 13.46M Total Suplai 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Drops Ownership Power saat ini adalah $ 60.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOP adalah 13.46M, dan total suplainya sebesar 15000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.07K.