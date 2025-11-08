Harga Equation Hari Ini

Harga live Equation (EQU) hari ini adalah $ 0.01292498, dengan perubahan 1.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EQU ke USD saat ini adalah $ 0.01292498 per EQU.

Equation saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,394.62, dengan suplai yang beredar 1.04M EQU. Selama 24 jam terakhir, EQU diperdagangkan antara $ 0.01266953 (low) dan $ 0.01293282 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 55.09, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00580789.

Dalam kinerja jangka pendek, EQU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Equation (EQU)

Kapitalisasi Pasar $ 13.39K$ 13.39K $ 13.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K Suplai Peredaran 1.04M 1.04M 1.04M Total Suplai 2,164,012.199843723 2,164,012.199843723 2,164,012.199843723

Kapitalisasi Pasar Equation saat ini adalah $ 13.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EQU adalah 1.04M, dan total suplainya sebesar 2164012.199843723. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.97K.