Harga ErgOne Hari Ini

Harga live ErgOne (ERGONE) hari ini adalah $ 0.04147089, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ERGONE ke USD saat ini adalah $ 0.04147089 per ERGONE.

ErgOne saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,139, dengan suplai yang beredar 919.65K ERGONE. Selama 24 jam terakhir, ERGONE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.712331, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02902562.

Dalam kinerja jangka pendek, ERGONE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +33.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ErgOne (ERGONE)

Kapitalisasi Pasar $ 38.14K$ 38.14K $ 38.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.47K$ 41.47K $ 41.47K Suplai Peredaran 919.65K 919.65K 919.65K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ErgOne saat ini adalah $ 38.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ERGONE adalah 919.65K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.47K.