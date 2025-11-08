Harga ETF Rocks Hari Ini

Harga live ETF Rocks (ETF) hari ini adalah $ 0.0000102, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ETF ke USD saat ini adalah $ 0.0000102 per ETF.

ETF Rocks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,504.81, dengan suplai yang beredar 1.62B ETF. Selama 24 jam terakhir, ETF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00009162, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000041.

Dalam kinerja jangka pendek, ETF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ETF Rocks (ETF)

Kapitalisasi Pasar $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Suplai Peredaran 1.62B 1.62B 1.62B Total Suplai 1,618,000,000.0 1,618,000,000.0 1,618,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ETF Rocks saat ini adalah $ 16.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ETF adalah 1.62B, dan total suplainya sebesar 1618000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.50K.