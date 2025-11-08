Harga Ethereum Meta Hari Ini

Harga live Ethereum Meta (ETHM) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ETHM ke USD saat ini adalah -- per ETHM.

Ethereum Meta saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,954.85, dengan suplai yang beredar 3,001,091.10T ETHM. Selama 24 jam terakhir, ETHM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04141247, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0.

Dalam kinerja jangka pendek, ETHM bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -11.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ethereum Meta (ETHM)

Kapitalisasi Pasar $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Suplai Peredaran 3,001,091.10T 3,001,091.10T 3,001,091.10T Total Suplai 3.001091098999999e+18 3.001091098999999e+18 3.001091098999999e+18

