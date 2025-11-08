Harga FixMe AI Hari Ini

Harga live FixMe AI (FIX) hari ini adalah $ 0.00170805, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIX ke USD saat ini adalah $ 0.00170805 per FIX.

FixMe AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,235, dengan suplai yang beredar 28.83M FIX. Selama 24 jam terakhir, FIX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00612491, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00167932.

Dalam kinerja jangka pendek, FIX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FixMe AI (FIX)

Kapitalisasi Pasar $ 49.24K$ 49.24K $ 49.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Suplai Peredaran 28.83M 28.83M 28.83M Total Suplai 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Kapitalisasi Pasar FixMe AI saat ini adalah $ 49.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIX adalah 28.83M, dan total suplainya sebesar 50000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.40K.