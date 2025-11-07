BursaDEX+
Harga live Forkast hari ini adalah 0.00144115 USD. Lacak informasi harga aktual CGX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CGX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CGX

Info Harga CGX

Penjelasan CGX

Situs Web Resmi CGX

Tokenomi CGX

Prakiraan Harga CGX

Harga Forkast (CGX)

Harga Live 1 CGX ke USD:

$0.00144115
+7.00%1D
USD
Grafik Harga Live Forkast (CGX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:55:02 (UTC+8)

Informasi Harga Forkast (CGX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00133705
Low 24 Jam
$ 0.00148826
High 24 Jam

$ 0.00133705
$ 0.00148826
$ 0.03869795
$ 0.00035621
-2.09%

+7.02%

+3.67%

+3.67%

Harga aktual Forkast (CGX) adalah $0.00144115. Selama 24 jam terakhir, CGX diperdagangkan antara low $ 0.00133705 dan high $ 0.00148826, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCGX adalah $ 0.03869795, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00035621.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CGX telah berubah sebesar -2.09% selama 1 jam terakhir, +7.02% selama 24 jam, dan +3.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Forkast (CGX)

$ 252.22K
--
$ 1.44M
175.01M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Forkast saat ini adalah $ 252.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CGX adalah 175.01M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.44M.

Riwayat Harga Forkast (CGX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Forkast ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Forkast ke USD adalah $ -0.0003435981.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Forkast ke USD adalah $ +0.0002966490.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Forkast ke USD adalah $ +0.0002728500698056856.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+7.02%
30 Days$ -0.0003435981-23.84%
60 Hari$ +0.0002966490+20.58%
90 Hari$ +0.0002728500698056856+23.35%

Apa yang dimaksud dengan Forkast (CGX)

Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets.

Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly.

Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Forkast (CGX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Forkast (USD)

Berapa nilai Forkast (CGX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Forkast (CGX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forkast.

Cek prediksi harga Forkast sekarang!

CGX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Forkast (CGX)

Memahami tokenomi Forkast (CGX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CGX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Forkast (CGX)

Berapa nilai Forkast (CGX) hari ini?
Harga live CGX dalam USD adalah 0.00144115 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CGX ke USD saat ini?
Harga CGX ke USD saat ini adalah $ 0.00144115. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Forkast?
Kapitalisasi pasar CGX adalah $ 252.22K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CGX?
Suplai beredar CGX adalah 175.01M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CGX?
CGX mencapai harga ATH sebesar 0.03869795 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CGX?
CGX mencapai harga ATL 0.00035621 USD.
Berapa volume perdagangan CGX?
Volume perdagangan 24 jam live CGX adalah -- USD.
Akankah harga CGX naik lebih tinggi tahun ini?
CGX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CGX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

