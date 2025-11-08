Harga Fortress Loans Hari Ini

Harga live Fortress Loans (FTS) hari ini adalah $ 0.001714, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FTS ke USD saat ini adalah $ 0.001714 per FTS.

Fortress Loans saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,826.84, dengan suplai yang beredar 9.82M FTS. Selama 24 jam terakhir, FTS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 14.12, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00165818.

Dalam kinerja jangka pendek, FTS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fortress Loans (FTS)

Kapitalisasi Pasar $ 16.83K$ 16.83K $ 16.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Suplai Peredaran 9.82M 9.82M 9.82M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

