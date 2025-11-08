Harga Frogg and Ratt Hari Ini

Harga live Frogg and Ratt (FRATT) hari ini adalah $ 0.00004571, dengan perubahan 1.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRATT ke USD saat ini adalah $ 0.00004571 per FRATT.

Frogg and Ratt saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,593.32, dengan suplai yang beredar 144.24M FRATT. Selama 24 jam terakhir, FRATT diperdagangkan antara $ 0.0000443 (low) dan $ 0.00004575 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02413011, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000443.

Dalam kinerja jangka pendek, FRATT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Frogg and Ratt (FRATT)

Kapitalisasi Pasar $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Suplai Peredaran 144.24M 144.24M 144.24M Total Suplai 169,696,969.0 169,696,969.0 169,696,969.0

