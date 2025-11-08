Harga Gaisha AI Hari Ini

Harga live Gaisha AI (GAISHA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAISHA ke USD saat ini adalah -- per GAISHA.

Gaisha AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,972.35, dengan suplai yang beredar 1.00B GAISHA. Selama 24 jam terakhir, GAISHA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00258098, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GAISHA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gaisha AI (GAISHA)

Kapitalisasi Pasar $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Gaisha AI saat ini adalah $ 10.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GAISHA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.97K.