Harga Gauntlet USDC Prime Morpho Vault Hari Ini

Harga live Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) hari ini adalah $ 1.097, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GTUSDC ke USD saat ini adalah $ 1.097 per GTUSDC.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,719.52, dengan suplai yang beredar 13.69K GTUSDC. Selama 24 jam terakhir, GTUSDC diperdagangkan antara $ 1.094 (low) dan $ 1.098 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.003.

Dalam kinerja jangka pendek, GTUSDC bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +0.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

Kapitalisasi Pasar $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.20M$ 42.20M $ 42.20M Suplai Peredaran 13.69K 13.69K 13.69K Total Suplai 131,754,422.4026571 131,754,422.4026571 131,754,422.4026571

Kapitalisasi Pasar Gauntlet USDC Prime Morpho Vault saat ini adalah $ 14.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GTUSDC adalah 13.69K, dan total suplainya sebesar 131754422.4026571. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.20M.