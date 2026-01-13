Harga Gauntlet USDC PRIME V2 Hari Ini

Harga live Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) hari ini adalah $ 1.011, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GTUSDCP ke USD saat ini adalah $ 1.011 per GTUSDCP.

Gauntlet USDC PRIME V2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 101,697, dengan suplai yang beredar 100.60K GTUSDCP. Selama 24 jam terakhir, GTUSDCP diperdagangkan antara $ 1.01 (low) dan $ 1.012 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.012, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.008.

Dalam kinerja jangka pendek, GTUSDCP bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP)

Kapitalisasi Pasar $ 101.70K$ 101.70K $ 101.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 101.70K$ 101.70K $ 101.70K Suplai Peredaran 100.60K 100.60K 100.60K Total Suplai 100,602.1940135479 100,602.1940135479 100,602.1940135479

Kapitalisasi Pasar Gauntlet USDC PRIME V2 saat ini adalah $ 101.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GTUSDCP adalah 100.60K, dan total suplainya sebesar 100602.1940135479. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 101.70K.