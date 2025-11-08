Harga Gigadad Hari Ini

Harga live Gigadad (GIGADAD) hari ini adalah $ 0.00000691, dengan perubahan 0.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIGADAD ke USD saat ini adalah $ 0.00000691 per GIGADAD.

Gigadad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,906.85, dengan suplai yang beredar 999.81M GIGADAD. Selama 24 jam terakhir, GIGADAD diperdagangkan antara $ 0.00000668 (low) dan $ 0.00000702 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00015702, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000668.

Dalam kinerja jangka pendek, GIGADAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gigadad (GIGADAD)

Kapitalisasi Pasar $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Suplai Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Total Suplai 999,809,058.13844 999,809,058.13844 999,809,058.13844

Kapitalisasi Pasar Gigadad saat ini adalah $ 6.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GIGADAD adalah 999.81M, dan total suplainya sebesar 999809058.13844. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.91K.