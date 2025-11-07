BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live GulfCoin hari ini adalah 0.00258448 USD. Lacak informasi harga aktual GULF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GULF dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GulfCoin hari ini adalah 0.00258448 USD. Lacak informasi harga aktual GULF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GULF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GULF

Info Harga GULF

Penjelasan GULF

Situs Web Resmi GULF

Tokenomi GULF

Prakiraan Harga GULF

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GulfCoin

Harga GulfCoin (GULF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GULF ke USD:

$0.00258448
$0.00258448$0.00258448
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live GulfCoin (GULF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:46:55 (UTC+8)

Informasi Harga GulfCoin (GULF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.102131
$ 0.102131$ 0.102131

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.39%

+1.39%

Harga aktual GulfCoin (GULF) adalah $0.00258448. Selama 24 jam terakhir, GULF diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGULF adalah $ 0.102131, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GULF telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan +1.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GulfCoin (GULF)

$ 390.37K
$ 390.37K$ 390.37K

--
----

$ 12.92M
$ 12.92M$ 12.92M

151.04M
151.04M 151.04M

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GulfCoin saat ini adalah $ 390.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GULF adalah 151.04M, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.92M.

Riwayat Harga GulfCoin (GULF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GulfCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GulfCoin ke USD adalah $ -0.0001485631.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GulfCoin ke USD adalah $ -0.0007263334.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GulfCoin ke USD adalah $ -0.001654848074154645.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0001485631-5.74%
60 Hari$ -0.0007263334-28.10%
90 Hari$ -0.001654848074154645-39.03%

Apa yang dimaksud dengan GulfCoin (GULF)

The GulfCoin is a BEP-20 coin. The white paper was released in January 2022. The company behind GULF, GULF software and technology, is investing heavily in the expansion of its ecosystem. Its primary goal has always been to enable marginalized communities to embrace the digital revolution and improve their understanding of the digital realm. GULF seeks to increase the digital awareness of non-digital communities, empower them to transition from traditional to digital markets, and ensure the financial inclusion of marginalized communities.

Additionally, GULF has a unique one to one burning strategy. For each GULF bought during the ICO , one GULF will be burned and the process is completely transparent. This strategy is used to keep the circulating supply limited.

Milestones: March 2022 - ICO June 2022 - Listing on BitMart & Lbank - GULF exchange Launch

Utility: Owners can use GULF to send and receive payments, among other services. These payments would be more affordable and expedited than traditional methods.

GULF is the currency of GULF Exchange, one of the most modern trading platforms with the best and most advanced trading tools.

Also, GULF is the coin to use on the GULF NFT MARKETPLACE to assist users in the development and construction of their own products.

GULF will launch GULF Cash, a payment gateway designed specifically for e-commerce websites. This payment gateway will be widely adopted for online purchases.

Moreover, GULF is the coin for the GULF play-to-earn project. In addition to having fun, users will enjoy making money with GULF games.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GulfCoin (GULF)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga GulfCoin (USD)

Berapa nilai GulfCoin (GULF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GulfCoin (GULF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GulfCoin.

Cek prediksi harga GulfCoin sekarang!

GULF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GulfCoin (GULF)

Memahami tokenomi GulfCoin (GULF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GULF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GulfCoin (GULF)

Berapa nilai GulfCoin (GULF) hari ini?
Harga live GULF dalam USD adalah 0.00258448 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GULF ke USD saat ini?
Harga GULF ke USD saat ini adalah $ 0.00258448. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GulfCoin?
Kapitalisasi pasar GULF adalah $ 390.37K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GULF?
Suplai beredar GULF adalah 151.04M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GULF?
GULF mencapai harga ATH sebesar 0.102131 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GULF?
GULF mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan GULF?
Volume perdagangan 24 jam live GULF adalah -- USD.
Akankah harga GULF naik lebih tinggi tahun ini?
GULF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GULF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:46:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GulfCoin (GULF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,207.27
$100,207.27$100,207.27

-1.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,244.06
$3,244.06$3,244.06

-1.69%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0508
$1.0508$1.0508

+22.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.20
$153.20$153.20

-1.74%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,207.27
$100,207.27$100,207.27

-1.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,244.06
$3,244.06$3,244.06

-1.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.20
$153.20$153.20

-1.74%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1845
$2.1845$2.1845

-2.23%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$942.69
$942.69$942.69

+0.97%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015187
$0.00015187$0.00015187

+2,937.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.260
$4.260$4.260

+326.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008024
$0.008024$0.008024

+276.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003954
$0.00003954$0.00003954

+267.13%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.0000
$23.0000$23.0000

+276.43%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009000
$0.009000$0.009000

+125.00%