BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Hoge Finance hari ini adalah 0.00000875 USD. Lacak informasi harga aktual HOGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOGE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Hoge Finance hari ini adalah 0.00000875 USD. Lacak informasi harga aktual HOGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOGE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOGE

Info Harga HOGE

Penjelasan HOGE

Situs Web Resmi HOGE

Tokenomi HOGE

Prakiraan Harga HOGE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hoge Finance

Harga Hoge Finance (HOGE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HOGE ke USD:

--
----
-2.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Hoge Finance (HOGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:28:01 (UTC+8)

Informasi Harga Hoge Finance (HOGE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000861
$ 0.00000861$ 0.00000861
Low 24 Jam
$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903
High 24 Jam

$ 0.00000861
$ 0.00000861$ 0.00000861

$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903

$ 0.00094385
$ 0.00094385$ 0.00094385

$ 0.00000223
$ 0.00000223$ 0.00000223

-0.96%

-2.20%

-16.56%

-16.56%

Harga aktual Hoge Finance (HOGE) adalah $0.00000875. Selama 24 jam terakhir, HOGE diperdagangkan antara low $ 0.00000861 dan high $ 0.00000903, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOGE adalah $ 0.00094385, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000223.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOGE telah berubah sebesar -0.96% selama 1 jam terakhir, -2.20% selama 24 jam, dan -16.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hoge Finance (HOGE)

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

--
----

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

415.20B
415.20B 415.20B

415,202,711,786.96796
415,202,711,786.96796 415,202,711,786.96796

Kapitalisasi Pasar Hoge Finance saat ini adalah $ 3.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOGE adalah 415.20B, dan total suplainya sebesar 415202711786.96796. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.65M.

Riwayat Harga Hoge Finance (HOGE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hoge Finance ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hoge Finance ke USD adalah $ -0.0000031393.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hoge Finance ke USD adalah $ -0.0000029314.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hoge Finance ke USD adalah $ -0.000006567957038975693.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.20%
30 Days$ -0.0000031393-35.87%
60 Hari$ -0.0000029314-33.50%
90 Hari$ -0.000006567957038975693-42.87%

Apa yang dimaksud dengan Hoge Finance (HOGE)

What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch.

Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges.

HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap.

HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance

HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks.

In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021.

Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hoge Finance (HOGE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Hoge Finance (USD)

Berapa nilai Hoge Finance (HOGE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hoge Finance (HOGE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hoge Finance.

Cek prediksi harga Hoge Finance sekarang!

HOGE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hoge Finance (HOGE)

Memahami tokenomi Hoge Finance (HOGE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOGE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hoge Finance (HOGE)

Berapa nilai Hoge Finance (HOGE) hari ini?
Harga live HOGE dalam USD adalah 0.00000875 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOGE ke USD saat ini?
Harga HOGE ke USD saat ini adalah $ 0.00000875. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hoge Finance?
Kapitalisasi pasar HOGE adalah $ 3.65M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOGE?
Suplai beredar HOGE adalah 415.20B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOGE?
HOGE mencapai harga ATH sebesar 0.00094385 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOGE?
HOGE mencapai harga ATL 0.00000223 USD.
Berapa volume perdagangan HOGE?
Volume perdagangan 24 jam live HOGE adalah -- USD.
Akankah harga HOGE naik lebih tinggi tahun ini?
HOGE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOGE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:28:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hoge Finance (HOGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,038.91
$101,038.91$101,038.91

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.45
$3,311.45$3,311.45

+0.34%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0964
$1.0964$1.0964

+27.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-0.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,038.91
$101,038.91$101,038.91

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.45
$3,311.45$3,311.45

+0.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2019
$2.2019$2.2019

-1.45%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$958.79
$958.79$958.79

+2.69%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.709
$4.709$4.709

+370.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008330
$0.008330$0.008330

+290.34%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002804
$0.00002804$0.00002804

+160.35%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.8929
$14.8929$14.8929

+143.74%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0954
$0.0954$0.0954

+90.80%