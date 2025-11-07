BursaDEX+
Harga live Hush hari ini adalah 0.069956 USD. Lacak informasi harga aktual HUSH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HUSH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HUSH

Info Harga HUSH

Penjelasan HUSH

Situs Web Resmi HUSH

Tokenomi HUSH

Prakiraan Harga HUSH

Harga Hush (HUSH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HUSH ke USD:

$0.069956
$0.069956$0.069956
0.00%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Hush (HUSH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:39:08 (UTC+8)

Informasi Harga Hush (HUSH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 17.89
$ 17.89$ 17.89

$ 0.00060682
$ 0.00060682$ 0.00060682

--

--

+169.28%

+169.28%

Harga aktual Hush (HUSH) adalah $0.069956. Selama 24 jam terakhir, HUSH diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHUSH adalah $ 17.89, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00060682.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HUSH telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan +169.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hush (HUSH)

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

16.25M
16.25M 16.25M

16,255,524.0
16,255,524.0 16,255,524.0

Kapitalisasi Pasar Hush saat ini adalah $ 1.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HUSH adalah 16.25M, dan total suplainya sebesar 16255524.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.14M.

Riwayat Harga Hush (HUSH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hush ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hush ke USD adalah $ +0.1175719221.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hush ke USD adalah $ +0.0924450211.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hush ke USD adalah $ +0.04682894902237539.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ +0.1175719221+168.07%
60 Hari$ +0.0924450211+132.15%
90 Hari$ +0.04682894902237539+202.49%

Apa yang dimaksud dengan Hush (HUSH)

Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions.

Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information.

Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hush (HUSH)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Hush (USD)

Berapa nilai Hush (HUSH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hush (HUSH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hush.

Cek prediksi harga Hush sekarang!

HUSH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hush (HUSH)

Memahami tokenomi Hush (HUSH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HUSH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hush (HUSH)

Berapa nilai Hush (HUSH) hari ini?
Harga live HUSH dalam USD adalah 0.069956 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HUSH ke USD saat ini?
Harga HUSH ke USD saat ini adalah $ 0.069956. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hush?
Kapitalisasi pasar HUSH adalah $ 1.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HUSH?
Suplai beredar HUSH adalah 16.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HUSH?
HUSH mencapai harga ATH sebesar 17.89 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HUSH?
HUSH mencapai harga ATL 0.00060682 USD.
Berapa volume perdagangan HUSH?
Volume perdagangan 24 jam live HUSH adalah -- USD.
Akankah harga HUSH naik lebih tinggi tahun ini?
HUSH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HUSH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Hush (HUSH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

