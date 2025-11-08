Harga live JOBSEEK hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar $JOBSEEK adalah 8,708.87 USD. Lacak informasi harga aktual $JOBSEEK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live JOBSEEK hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar $JOBSEEK adalah 8,708.87 USD. Lacak informasi harga aktual $JOBSEEK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live JOBSEEK ($JOBSEEK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $JOBSEEK ke USD saat ini adalah -- per $JOBSEEK.
JOBSEEK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,708.87, dengan suplai yang beredar 99.88M $JOBSEEK. Selama 24 jam terakhir, $JOBSEEK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.056118, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, $JOBSEEK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar JOBSEEK ($JOBSEEK)
$ 8.71K
$ 8.71K$ 8.71K
--
----
$ 8.71K
$ 8.71K$ 8.71K
99.88M
99.88M 99.88M
99,878,269.53173704
99,878,269.53173704 99,878,269.53173704
Kapitalisasi Pasar JOBSEEK saat ini adalah $ 8.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $JOBSEEK adalah 99.88M, dan total suplainya sebesar 99878269.53173704. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.71K.
Riwayat Harga JOBSEEK USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.056118
$ 0.056118$ 0.056118
$ 0
$ 0$ 0
--
+0.44%
-8.32%
-8.32%
Riwayat Harga JOBSEEK ($JOBSEEK) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga JOBSEEK ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga JOBSEEK ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga JOBSEEK ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga JOBSEEK ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
+0.44%
30 Days
$ 0
-9.74%
60 Hari
$ 0
+3.92%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk JOBSEEK
Prediksi Harga JOBSEEK ($JOBSEEK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target $JOBSEEK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga JOBSEEK ($JOBSEEK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga JOBSEEK berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga JOBSEEK yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga $JOBSEEK untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga JOBSEEK.
Apa yang dimaksud dengan JOBSEEK ($JOBSEEK)
$JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions.
At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JOBSEEK
Berapa nilai 1 JOBSEEK pada tahun 2030?
Jika JOBSEEK tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga JOBSEEK tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga JOBSEEK hari ini?
Harga JOBSEEK hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah JOBSEEK masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
JOBSEEK tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi $JOBSEEK, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian JOBSEEK di Indonesia?
JOBSEEK senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga JOBSEEK saat ini di Indonesia?
Harga live $JOBSEEK diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga JOBSEEK terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga $JOBSEEK untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga JOBSEEK di Indonesia?
Harga $JOBSEEK dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
103,473.31
+2.65%
ETH
3,463.45
+5.03%
SOL
163.32
+5.08%
COAI
1.183
+8.26%
USDC
1.0003
-0.02%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk $JOBSEEK di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan $JOBSEEK/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga JOBSEEK bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga JOBSEEK akan naik tahun ini?
Harga JOBSEEK mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga JOBSEEK ($JOBSEEK) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:39:19 (UTC+8)
