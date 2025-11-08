Harga Kapi Plara Hari Ini

Harga live Kapi Plara (KAPI) hari ini adalah $ 0.00000957, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAPI ke USD saat ini adalah $ 0.00000957 per KAPI.

Kapi Plara saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,540.91, dengan suplai yang beredar 996.93M KAPI. Selama 24 jam terakhir, KAPI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0019153, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000588.

Dalam kinerja jangka pendek, KAPI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kapi Plara (KAPI)

Kapitalisasi Pasar $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Suplai Peredaran 996.93M 996.93M 996.93M Total Suplai 996,928,721.513931 996,928,721.513931 996,928,721.513931

Kapitalisasi Pasar Kapi Plara saat ini adalah $ 9.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAPI adalah 996.93M, dan total suplainya sebesar 996928721.513931. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.54K.