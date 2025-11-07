Harga KEIRO Hari Ini

Harga live KEIRO (KEIRO) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEIRO ke USD saat ini adalah -- per KEIRO.

KEIRO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 100,666, dengan suplai yang beredar 28.70B KEIRO. Selama 24 jam terakhir, KEIRO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KEIRO bergerak -4.87% dalam satu jam terakhir dan -24.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KEIRO (KEIRO)

Kapitalisasi Pasar $ 100.67K$ 100.67K $ 100.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 100.67K$ 100.67K $ 100.67K Suplai Peredaran 28.70B 28.70B 28.70B Total Suplai 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KEIRO saat ini adalah $ 100.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEIRO adalah 28.70B, dan total suplainya sebesar 28700000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 100.67K.