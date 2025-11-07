Harga Ket (KET)
-1.30%
-10.20%
-27.80%
-27.80%
Harga aktual Ket (KET) adalah $0.02370858. Selama 24 jam terakhir, KET diperdagangkan antara low $ 0.02269875 dan high $ 0.02673734, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKET adalah $ 0.61664, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0085598.
Dalam hal kinerja jangka pendek, KET telah berubah sebesar -1.30% selama 1 jam terakhir, -10.20% selama 24 jam, dan -27.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Ket saat ini adalah $ 23.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KET adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.85M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Ket ke USD adalah $ -0.00269344372108536.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ket ke USD adalah $ -0.0112340498.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ket ke USD adalah $ -0.0086751021.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ket ke USD adalah $ -0.15433882153273255.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00269344372108536
|-10.20%
|30 Days
|$ -0.0112340498
|-47.38%
|60 Hari
|$ -0.0086751021
|-36.59%
|90 Hari
|$ -0.15433882153273255
|-86.68%
YellowCatDAO sets itself apart by integrating cutting-edge AI-driven trading mechanisms with a community-centered governance model. At its core, the project leverages an AI agent capable of executing trades across multiple blockchain networks, making it a pioneer in cross-chain AI trading. Unlike typical trading bots, this AI agent not only focuses on profitability but also strategically reinvests gains into the project’s treasury to ensure sustainable growth and support ongoing initiatives.
One of YellowCatDAO’s standout features is its innovative ShameFi mechanic, introduced during its presale. This mechanism brings a new level of accountability to the crypto space by publicly exposing the actions of presale participants. It ensures transparency and discourages harmful practices such as early dumping by presalers, thereby fostering a fairer and more stable ecosystem. This unique approach aligns with the project’s ethos of transparency and trust, making it one of the few projects actively addressing the challenges of launch-stage tokenomics.
The project also offers a real-time transparency dashboard, which allows community members to monitor key activities such as token movements, and sell-offs by major wallets. This feature empowers the community with actionable insights, helping investors make informed decisions while keeping the project’s operations in check. This level of openness is rare in the crypto space and is a testament to YellowCatDAO’s commitment to building trust within its community.
Additionally, YellowCatDAO seamlessly blends entertainment with functionality by introducing elements of EntertainmentFi. Through creative community engagement, such as raffles and interactive events, the project adds a layer of fun and inclusivity to its otherwise utility-driven model. These activities not only strengthen community bonds but also contribute to the project’s treasury, creating a self-reinforcing growth cycle.
YellowCatDAO’s ability to integrate transparency, innovative tokenomics, AI-driven trading, and community interaction into one cohesive ecosystem makes it a truly unique project. By addressing pain points such as presale accountability, lack of transparency, and uninspired utility, it sets a new standard for decentralized autonomous organizations. With its bold vision and practical solutions, YellowCatDAO offers a fresh perspective on how blockchain technology can be leveraged for innovation, sustainability, and community empowerment.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai Ket (KET) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ket (KET) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ket.
Cek prediksi harga Ket sekarang!
Memahami tokenomi Ket (KET) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KET sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading