Harga Ketamine Cat Hari Ini

Harga live Ketamine Cat (KET) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KET ke USD saat ini adalah -- per KET.

Ketamine Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,926.71, dengan suplai yang beredar 981.35M KET. Selama 24 jam terakhir, KET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ketamine Cat (KET)

Kapitalisasi Pasar $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Suplai Peredaran 981.35M 981.35M 981.35M Total Suplai 981,351,020.920022 981,351,020.920022 981,351,020.920022

Kapitalisasi Pasar Ketamine Cat saat ini adalah $ 8.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KET adalah 981.35M, dan total suplainya sebesar 981351020.920022. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.93K.