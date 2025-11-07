BursaDEX+
Harga live Kin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual KIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KIN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Kin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual KIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KIN

Info Harga KIN

Penjelasan KIN

Whitepaper KIN

Situs Web Resmi KIN

Tokenomi KIN

Prakiraan Harga KIN

Logo Kin

Harga Kin (KIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KIN ke USD:

--
----
-3.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Kin (KIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:31:03 (UTC+8)

Informasi Harga Kin (KIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122572
$ 0.00122572$ 0.00122572

$ 0
$ 0$ 0

+0.82%

-3.94%

-25.31%

-25.31%

Harga aktual Kin (KIN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, KIN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKIN adalah $ 0.00122572, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KIN telah berubah sebesar +0.82% selama 1 jam terakhir, -3.94% selama 24 jam, dan -25.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kin (KIN)

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

--
----

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

2.65T
2.65T 2.65T

2,647,304,016,003.468
2,647,304,016,003.468 2,647,304,016,003.468

Kapitalisasi Pasar Kin saat ini adalah $ 2.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KIN adalah 2.65T, dan total suplainya sebesar 2647304016003.468. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.17M.

Riwayat Harga Kin (KIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Kin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.94%
30 Days$ 0-30.51%
60 Hari$ 0-26.87%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

Sumber Daya Kin (KIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Kin (USD)

Berapa nilai Kin (KIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kin (KIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kin.

Cek prediksi harga Kin sekarang!

KIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Kin (KIN)

Memahami tokenomi Kin (KIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Kin (KIN)

Berapa nilai Kin (KIN) hari ini?
Harga live KIN dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KIN ke USD saat ini?
Harga KIN ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kin?
Kapitalisasi pasar KIN adalah $ 2.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KIN?
Suplai beredar KIN adalah 2.65T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KIN?
KIN mencapai harga ATH sebesar 0.00122572 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KIN?
KIN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan KIN?
Volume perdagangan 24 jam live KIN adalah -- USD.
Akankah harga KIN naik lebih tinggi tahun ini?
KIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:31:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Kin (KIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

