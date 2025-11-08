BursaDEX+
Harga live King Sugar Glider hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar KSG adalah 11,432.2 USD. Lacak informasi harga aktual KSG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live King Sugar Glider hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar KSG adalah 11,432.2 USD. Lacak informasi harga aktual KSG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang KSG

Info Harga KSG

Penjelasan KSG

Situs Web Resmi KSG

Tokenomi KSG

Prakiraan Harga KSG

Harga King Sugar Glider (KSG)

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:42:22 (UTC+8)

Harga King Sugar Glider Hari Ini

Harga live King Sugar Glider (KSG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KSG ke USD saat ini adalah -- per KSG.

King Sugar Glider saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,432.2, dengan suplai yang beredar 699.01M KSG. Selama 24 jam terakhir, KSG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00140207, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KSG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar King Sugar Glider (KSG)

Kapitalisasi Pasar King Sugar Glider saat ini adalah $ 11.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KSG adalah 699.01M, dan total suplainya sebesar 699007293.417173. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.43K.

Riwayat Harga King Sugar Glider (KSG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga King Sugar Glider ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga King Sugar Glider ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga King Sugar Glider ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga King Sugar Glider ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-24.88%
60 Hari$ 0-23.67%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk King Sugar Glider

Prediksi Harga King Sugar Glider (KSG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KSG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga King Sugar Glider (KSG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga King Sugar Glider berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga King Sugar Glider yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga KSG untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga King Sugar Glider.

Apa yang dimaksud dengan King Sugar Glider (KSG)

KSG is more than just the cutest memecoin on Solana—it’s a revolution in the world of cryptocurrency where cuteness meets innovation. Built on the lightning-fast and scalable Solana blockchain, KSG is designed for a new generation of crypto enthusiasts who value community, creativity, and a little bit of fun in their financial journey.

Why KSG? In a world full of serious and complex projects, KSG stands out with its irresistible charm. It’s designed to bring a smile to your face and remind you that crypto can be both profitable and enjoyable.

Powered by Solana, one of the fastest and most efficient blockchains, KSG offers lightning-quick transactions and minimal fees, ensuring that your interactions are smooth and cost-effective.

Accessible to All: KSG is designed to be approachable for everyone. With a low entry point and a strong presence on social media, it’s easy for anyone to join the KSG movement and start participating in the fun.

Our Goals:

Expand the KSG Ecosystem: We’re working on exciting developments like KSG-themed NFTs, exclusive merchandise, and community-driven projects that will enhance the KSG experience.

While we’re a memecoin at heart, our team is dedicated to ensuring the long-term success and growth of KSG, with a clear roadmap that balances fun with strategic development.

KSG isn’t just another token; it’s a lifestyle, a community, and a movement that brings joy and innovation to the world of cryptocurrency. Get ready to embrace the future with the cutest token on Solana—because in the world of KSG, every day is a little brighter and a lot more fun.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang King Sugar Glider

Berapa nilai 1 King Sugar Glider pada tahun 2030?
Jika King Sugar Glider tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga King Sugar Glider tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:42:22 (UTC+8)

