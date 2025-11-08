Harga Kommunity Take Over Hari Ini

Harga live Kommunity Take Over (KTO) hari ini adalah $ 0.00000502, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KTO ke USD saat ini adalah $ 0.00000502 per KTO.

Kommunity Take Over saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,013.32, dengan suplai yang beredar 997.85M KTO. Selama 24 jam terakhir, KTO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00002077, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000046.

Dalam kinerja jangka pendek, KTO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kommunity Take Over (KTO)

Kapitalisasi Pasar $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Suplai Peredaran 997.85M 997.85M 997.85M Total Suplai 997,854,274.661009 997,854,274.661009 997,854,274.661009

Kapitalisasi Pasar Kommunity Take Over saat ini adalah $ 5.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KTO adalah 997.85M, dan total suplainya sebesar 997854274.661009. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.01K.