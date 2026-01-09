Harga LakeViewMeta Hari Ini

Harga live LakeViewMeta (LVM) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LVM ke USD saat ini adalah $ 0 per LVM.

LakeViewMeta saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,086, dengan suplai yang beredar 917.88M LVM. Selama 24 jam terakhir, LVM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00124219, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LVM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LakeViewMeta (LVM)

Kapitalisasi Pasar $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K Suplai Peredaran 917.88M 917.88M 917.88M Total Suplai 917,882,657.89707 917,882,657.89707 917,882,657.89707

