Berapa nilai Legacy Token saat ini?

Legacy Token saat ini diperdagangkan seharga Rp153.335288990, dengan pergerakan harga sebesar -10.33% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan LGCT hari ini, naik atau turun?

LGCT telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Education,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Base Ecosystem.

Seberapa populer Legacy Token hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual LGCT.

Apa yang membuat Legacy Token berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Education,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Base Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, LGCT menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah LGCT yang beredar di pasar?

Terdapat 106079066.79177713 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Legacy Token sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp37116.20, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp138.979080250, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.