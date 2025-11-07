BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live LockTrip hari ini adalah 0.074166 USD. Lacak informasi harga aktual LOC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LockTrip hari ini adalah 0.074166 USD. Lacak informasi harga aktual LOC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LOC

Info Harga LOC

Penjelasan LOC

Whitepaper LOC

Situs Web Resmi LOC

Tokenomi LOC

Prakiraan Harga LOC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LockTrip

Harga LockTrip (LOC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LOC ke USD:

$0.074166
$0.074166$0.074166
+1.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live LockTrip (LOC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:45:36 (UTC+8)

Informasi Harga LockTrip (LOC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.073044
$ 0.073044$ 0.073044
Low 24 Jam
$ 0.074166
$ 0.074166$ 0.074166
High 24 Jam

$ 0.073044
$ 0.073044$ 0.073044

$ 0.074166
$ 0.074166$ 0.074166

$ 11.34
$ 11.34$ 11.34

$ 0.00341704
$ 0.00341704$ 0.00341704

--

+1.54%

+0.00%

+0.00%

Harga aktual LockTrip (LOC) adalah $0.074166. Selama 24 jam terakhir, LOC diperdagangkan antara low $ 0.073044 dan high $ 0.074166, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOC adalah $ 11.34, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00341704.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOC telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +1.54% selama 24 jam, dan +0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LockTrip (LOC)

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

16.51M
16.51M 16.51M

18,585,933.0
18,585,933.0 18,585,933.0

Kapitalisasi Pasar LockTrip saat ini adalah $ 1.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOC adalah 16.51M, dan total suplainya sebesar 18585933.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.38M.

Riwayat Harga LockTrip (LOC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga LockTrip ke USD adalah $ +0.00112168.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LockTrip ke USD adalah $ +0.0008938857.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LockTrip ke USD adalah $ -0.0003403626.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LockTrip ke USD adalah $ -0.00806048366352249.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00112168+1.54%
30 Days$ +0.0008938857+1.21%
60 Hari$ -0.0003403626-0.45%
90 Hari$ -0.00806048366352249-9.80%

Apa yang dimaksud dengan LockTrip (LOC)

"Disrupting the Travel Industry

LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees.

More than 2.1 Million Hotels & Properties

LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible.

More than 1,000 Airlines to Choose From

With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution.

About the LOC Token

LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain.

Deflationary Model

Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt.

LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features."

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya LockTrip (LOC)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga LockTrip (USD)

Berapa nilai LockTrip (LOC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LockTrip (LOC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LockTrip.

Cek prediksi harga LockTrip sekarang!

LOC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi LockTrip (LOC)

Memahami tokenomi LockTrip (LOC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang LockTrip (LOC)

Berapa nilai LockTrip (LOC) hari ini?
Harga live LOC dalam USD adalah 0.074166 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LOC ke USD saat ini?
Harga LOC ke USD saat ini adalah $ 0.074166. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LockTrip?
Kapitalisasi pasar LOC adalah $ 1.22M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LOC?
Suplai beredar LOC adalah 16.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LOC?
LOC mencapai harga ATH sebesar 11.34 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LOC?
LOC mencapai harga ATL 0.00341704 USD.
Berapa volume perdagangan LOC?
Volume perdagangan 24 jam live LOC adalah -- USD.
Akankah harga LOC naik lebih tinggi tahun ini?
LOC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:45:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LockTrip (LOC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,929.28
$100,929.28$100,929.28

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,288.93
$3,288.93$3,288.93

-0.33%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1970
$1.1970$1.1970

+39.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.13
$155.13$155.13

-0.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,929.28
$100,929.28$100,929.28

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,288.93
$3,288.93$3,288.93

-0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.13
$155.13$155.13

-0.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1971
$2.1971$2.1971

-1.67%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$953.78
$953.78$953.78

+2.15%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014200
$0.00014200$0.00014200

+2,740.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.456
$4.456$4.456

+345.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007348
$0.007348$0.007348

+244.32%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003302
$0.00003302$0.00003302

+206.59%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.0046
$16.0046$16.0046

+161.94%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1067
$0.1067$0.1067

+113.40%