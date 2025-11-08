Harga looking for cooks Hari Ini

Harga live looking for cooks ($SCANNING) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SCANNING ke USD saat ini adalah -- per $SCANNING.

looking for cooks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,479.85, dengan suplai yang beredar 950.05M $SCANNING. Selama 24 jam terakhir, $SCANNING diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $SCANNING bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar looking for cooks ($SCANNING)

Kapitalisasi Pasar $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Suplai Peredaran 950.05M 950.05M 950.05M Total Suplai 950,050,192.84152 950,050,192.84152 950,050,192.84152

Kapitalisasi Pasar looking for cooks saat ini adalah $ 7.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SCANNING adalah 950.05M, dan total suplainya sebesar 950050192.84152. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.48K.