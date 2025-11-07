BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Lorenzo stBTC hari ini adalah 100,995 USD. Lacak informasi harga aktual STBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STBTC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Lorenzo stBTC hari ini adalah 100,995 USD. Lacak informasi harga aktual STBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STBTC

Info Harga STBTC

Penjelasan STBTC

Situs Web Resmi STBTC

Tokenomi STBTC

Prakiraan Harga STBTC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lorenzo stBTC

Harga Lorenzo stBTC (STBTC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 STBTC ke USD:

$100,992
$100,992$100,992
-1.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Lorenzo stBTC (STBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:31:24 (UTC+8)

Informasi Harga Lorenzo stBTC (STBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 99,941
$ 99,941$ 99,941
Low 24 Jam
$ 103,004
$ 103,004$ 103,004
High 24 Jam

$ 99,941
$ 99,941$ 99,941

$ 103,004
$ 103,004$ 103,004

$ 126,452
$ 126,452$ 126,452

$ 61,389
$ 61,389$ 61,389

-0.75%

-1.85%

-7.35%

-7.35%

Harga aktual Lorenzo stBTC (STBTC) adalah $100,995. Selama 24 jam terakhir, STBTC diperdagangkan antara low $ 99,941 dan high $ 103,004, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTBTC adalah $ 126,452, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 61,389.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STBTC telah berubah sebesar -0.75% selama 1 jam terakhir, -1.85% selama 24 jam, dan -7.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lorenzo stBTC (STBTC)

$ 32.51M
$ 32.51M$ 32.51M

--
----

$ 32.51M
$ 32.51M$ 32.51M

322.02
322.02 322.02

322.0154089158632
322.0154089158632 322.0154089158632

Kapitalisasi Pasar Lorenzo stBTC saat ini adalah $ 32.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STBTC adalah 322.02, dan total suplainya sebesar 322.0154089158632. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.51M.

Riwayat Harga Lorenzo stBTC (STBTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Lorenzo stBTC ke USD adalah $ -1,907.5930473401.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Lorenzo stBTC ke USD adalah $ -17,348.3757270000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Lorenzo stBTC ke USD adalah $ -7,981.2207705000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Lorenzo stBTC ke USD adalah $ -15,388.97553184265.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1,907.5930473401-1.85%
30 Days$ -17,348.3757270000-17.17%
60 Hari$ -7,981.2207705000-7.90%
90 Hari$ -15,388.97553184265-13.22%

Apa yang dimaksud dengan Lorenzo stBTC (STBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Lorenzo stBTC (STBTC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Lorenzo stBTC (USD)

Berapa nilai Lorenzo stBTC (STBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lorenzo stBTC (STBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lorenzo stBTC.

Cek prediksi harga Lorenzo stBTC sekarang!

STBTC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Lorenzo stBTC (STBTC)

Memahami tokenomi Lorenzo stBTC (STBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STBTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Lorenzo stBTC (STBTC)

Berapa nilai Lorenzo stBTC (STBTC) hari ini?
Harga live STBTC dalam USD adalah 100,995 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STBTC ke USD saat ini?
Harga STBTC ke USD saat ini adalah $ 100,995. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lorenzo stBTC?
Kapitalisasi pasar STBTC adalah $ 32.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STBTC?
Suplai beredar STBTC adalah 322.02 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STBTC?
STBTC mencapai harga ATH sebesar 126,452 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STBTC?
STBTC mencapai harga ATL 61,389 USD.
Berapa volume perdagangan STBTC?
Volume perdagangan 24 jam live STBTC adalah -- USD.
Akankah harga STBTC naik lebih tinggi tahun ini?
STBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:31:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lorenzo stBTC (STBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,847.17
$101,847.17$101,847.17

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,344.95
$3,344.95$3,344.95

+1.36%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1456
$1.1456$1.1456

+33.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

+0.78%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,847.17
$101,847.17$101,847.17

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,344.95
$3,344.95$3,344.95

+1.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

+0.78%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2239
$2.2239$2.2239

-0.47%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$967.18
$967.18$967.18

+3.59%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.006045
$0.006045$0.006045

+504.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.247
$4.247$4.247

+324.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008127
$0.008127$0.008127

+280.83%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002371
$0.00002371$0.00002371

+120.14%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.5442
$13.5442$13.5442

+121.67%