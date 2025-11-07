BursaDEX+
Harga live Maia hari ini adalah 1.26 USD. Lacak informasi harga aktual MAIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MAIA

Info Harga MAIA

Penjelasan MAIA

Situs Web Resmi MAIA

Tokenomi MAIA

Prakiraan Harga MAIA

Harga Maia (MAIA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MAIA ke USD:

$1.26
-4.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Maia (MAIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:08:18 (UTC+8)

Informasi Harga Maia (MAIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.25
Low 24 Jam
$ 1.33
High 24 Jam

$ 1.25
$ 1.33
$ 770.76
$ 0.462676
-1.28%

-4.22%

-17.42%

-17.42%

Harga aktual Maia (MAIA) adalah $1.26. Selama 24 jam terakhir, MAIA diperdagangkan antara low $ 1.25 dan high $ 1.33, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAIA adalah $ 770.76, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.462676.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAIA telah berubah sebesar -1.28% selama 1 jam terakhir, -4.22% selama 24 jam, dan -17.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Maia (MAIA)

$ 293.69K
--
$ 293.69K
233.77K
233,770.6203507914
Kapitalisasi Pasar Maia saat ini adalah $ 293.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAIA adalah 233.77K, dan total suplainya sebesar 233770.6203507914. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 293.69K.

Riwayat Harga Maia (MAIA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Maia ke USD adalah $ -0.055310110653075.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Maia ke USD adalah $ -0.3010686840.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Maia ke USD adalah $ -0.2521013040.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Maia ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.055310110653075-4.22%
30 Days$ -0.3010686840-23.89%
60 Hari$ -0.2521013040-20.00%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Maia (MAIA)

What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners.

What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes.

History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus.

What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features.

  1. Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch.
  2. Improved Earnings - New layer of revenue for Maians.
  3. Increased Utility - Additions to the token’s utility.

What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Maia (MAIA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Maia (USD)

Berapa nilai Maia (MAIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Maia (MAIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Maia.

Cek prediksi harga Maia sekarang!

MAIA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Maia (MAIA)

Memahami tokenomi Maia (MAIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAIA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Maia (MAIA)

Berapa nilai Maia (MAIA) hari ini?
Harga live MAIA dalam USD adalah 1.26 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAIA ke USD saat ini?
Harga MAIA ke USD saat ini adalah $ 1.26. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Maia?
Kapitalisasi pasar MAIA adalah $ 293.69K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAIA?
Suplai beredar MAIA adalah 233.77K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAIA?
MAIA mencapai harga ATH sebesar 770.76 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAIA?
MAIA mencapai harga ATL 0.462676 USD.
Berapa volume perdagangan MAIA?
Volume perdagangan 24 jam live MAIA adalah -- USD.
Akankah harga MAIA naik lebih tinggi tahun ini?
MAIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Maia (MAIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

