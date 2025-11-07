BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live MaidSafeCoin hari ini adalah 0.050365 USD. Lacak informasi harga aktual EMAID ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EMAID dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MaidSafeCoin hari ini adalah 0.050365 USD. Lacak informasi harga aktual EMAID ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EMAID dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EMAID

Info Harga EMAID

Penjelasan EMAID

Situs Web Resmi EMAID

Tokenomi EMAID

Prakiraan Harga EMAID

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MaidSafeCoin

Harga MaidSafeCoin (EMAID)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EMAID ke USD:

$0.050365
$0.050365$0.050365
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live MaidSafeCoin (EMAID)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:35:12 (UTC+8)

Informasi Harga MaidSafeCoin (EMAID) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.00503241
$ 0.00503241$ 0.00503241

--

--

+0.05%

+0.05%

Harga aktual MaidSafeCoin (EMAID) adalah $0.050365. Selama 24 jam terakhir, EMAID diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEMAID adalah $ 1.37, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00503241.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EMAID telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan +0.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MaidSafeCoin (EMAID)

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

30.85M
30.85M 30.85M

30,847,070.0
30,847,070.0 30,847,070.0

Kapitalisasi Pasar MaidSafeCoin saat ini adalah $ 1.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EMAID adalah 30.85M, dan total suplainya sebesar 30847070.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.55M.

Riwayat Harga MaidSafeCoin (EMAID) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MaidSafeCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MaidSafeCoin ke USD adalah $ -0.0023620379.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MaidSafeCoin ke USD adalah $ -0.0077994584.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MaidSafeCoin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0023620379-4.68%
60 Hari$ -0.0077994584-15.48%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan MaidSafeCoin (EMAID)

MaidSafeCoin serves as a token for Safecoin, a decentralized currency for a decentralized network. Safecoin will serve as the currency for the SAFE network, a network made up of the extra hard disk space, processing power, and data connectivity of its users. Think of it as the sharing economy but for your digital resources. MaidSafe is the company developing the SAFE network to save the world from the perils of centralized data storage. In the current paradigm, the best case is corporations use your data to better target you to their advertisers. The worst case is they leak your private data to the public, as Yahoo, Equifax, Target, and many other companies have already done.

The SAFE network ultimately wants to “create a secure, autonomous, data-centric, peer-to-peer network as an alternative to the current server-centric model.” There will be two main users of the network: clients and farmers. The client accesses the various features of the network, such as browsing, storing data, or transferring money. The farmers store and look after your data until it’s needed, at which point they might receive a reward for their efforts. The SAFE network is an “encrypted layer that sits on top of the current internet, allowing for autonomous data storage and networking by replacing three” of the OSI networking layers.

MaidSafe, a Scotland based company, started developing the SAFE network in 2006. The presale on April 22nd, 2014 sold 10% of all MaidSafeCoins. You could buy 17,000 MaidSafeCoins for 1 BTC at that time. The company allowed 30 days to try and reach their 8 million dollar fundraising goal, but they reached the target in just 5 hours.

The team is currently in stage Alpha 2 on their roadmap. the future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better.

The future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better."

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya MaidSafeCoin (EMAID)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga MaidSafeCoin (USD)

Berapa nilai MaidSafeCoin (EMAID) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MaidSafeCoin (EMAID) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MaidSafeCoin.

Cek prediksi harga MaidSafeCoin sekarang!

EMAID ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MaidSafeCoin (EMAID)

Memahami tokenomi MaidSafeCoin (EMAID) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EMAID sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MaidSafeCoin (EMAID)

Berapa nilai MaidSafeCoin (EMAID) hari ini?
Harga live EMAID dalam USD adalah 0.050365 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EMAID ke USD saat ini?
Harga EMAID ke USD saat ini adalah $ 0.050365. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MaidSafeCoin?
Kapitalisasi pasar EMAID adalah $ 1.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EMAID?
Suplai beredar EMAID adalah 30.85M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EMAID?
EMAID mencapai harga ATH sebesar 1.37 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EMAID?
EMAID mencapai harga ATL 0.00503241 USD.
Berapa volume perdagangan EMAID?
Volume perdagangan 24 jam live EMAID adalah -- USD.
Akankah harga EMAID naik lebih tinggi tahun ini?
EMAID mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EMAID untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:35:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MaidSafeCoin (EMAID)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,951.97
$100,951.97$100,951.97

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.17
$3,294.17$3,294.17

-0.17%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1146
$1.1146$1.1146

+29.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.63
$154.63$154.63

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,951.97
$100,951.97$100,951.97

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.17
$3,294.17$3,294.17

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.63
$154.63$154.63

-0.82%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1988
$2.1988$2.1988

-1.59%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$955.91
$955.91$955.91

+2.38%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.610
$4.610$4.610

+361.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007727
$0.007727$0.007727

+262.08%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002903
$0.00002903$0.00002903

+169.54%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.5454
$13.5454$13.5454

+121.69%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0951
$0.0951$0.0951

+90.20%