Harga Mars Battle Hari Ini

Harga live Mars Battle (SHOOT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHOOT ke USD saat ini adalah $ 0 per SHOOT.

Mars Battle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,821.28, dengan suplai yang beredar 121.10M SHOOT. Selama 24 jam terakhir, SHOOT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02317302, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHOOT bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan +39.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mars Battle (SHOOT)

Kapitalisasi Pasar $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K Suplai Peredaran 121.10M 121.10M 121.10M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

