Harga MELD Hari Ini

Harga live MELD (MELD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MELD ke USD saat ini adalah -- per MELD.

MELD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,183, dengan suplai yang beredar 4.00B MELD. Selama 24 jam terakhir, MELD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02914328, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MELD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MELD (MELD)

Kapitalisasi Pasar $ 66.18K$ 66.18K $ 66.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 66.18K$ 66.18K $ 66.18K Suplai Peredaran 4.00B 4.00B 4.00B Total Suplai 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

