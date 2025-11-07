BursaDEX+
Harga live MEMDEX100 hari ini adalah 0.00173773 USD. Lacak informasi harga aktual MEMDEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEMDEX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MEMDEX100 hari ini adalah 0.00173773 USD. Lacak informasi harga aktual MEMDEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MEMDEX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MEMDEX

Info Harga MEMDEX

Penjelasan MEMDEX

Situs Web Resmi MEMDEX

Tokenomi MEMDEX

Prakiraan Harga MEMDEX

Harga MEMDEX100 (MEMDEX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MEMDEX ke USD:

$0.00172937
$0.00172937$0.00172937
-2.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live MEMDEX100 (MEMDEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:36:21 (UTC+8)

Informasi Harga MEMDEX100 (MEMDEX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00166315
$ 0.00166315$ 0.00166315
Low 24 Jam
$ 0.0017736
$ 0.0017736$ 0.0017736
High 24 Jam

$ 0.00166315
$ 0.00166315$ 0.00166315

$ 0.0017736
$ 0.0017736$ 0.0017736

$ 0.090549
$ 0.090549$ 0.090549

$ 0.00047063
$ 0.00047063$ 0.00047063

-0.44%

-1.09%

-6.62%

-6.62%

Harga aktual MEMDEX100 (MEMDEX) adalah $0.00173773. Selama 24 jam terakhir, MEMDEX diperdagangkan antara low $ 0.00166315 dan high $ 0.0017736, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMEMDEX adalah $ 0.090549, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00047063.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MEMDEX telah berubah sebesar -0.44% selama 1 jam terakhir, -1.09% selama 24 jam, dan -6.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MEMDEX100 (MEMDEX)

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

--
----

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

988.82M
988.82M 988.82M

988,818,504.7196841
988,818,504.7196841 988,818,504.7196841

Kapitalisasi Pasar MEMDEX100 saat ini adalah $ 1.72M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMDEX adalah 988.82M, dan total suplainya sebesar 988818504.7196841. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.72M.

Riwayat Harga MEMDEX100 (MEMDEX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MEMDEX100 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MEMDEX100 ke USD adalah $ +0.0003244701.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MEMDEX100 ke USD adalah $ -0.0004217547.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MEMDEX100 ke USD adalah $ -0.0005628370611137524.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.09%
30 Days$ +0.0003244701+18.67%
60 Hari$ -0.0004217547-24.27%
90 Hari$ -0.0005628370611137524-24.46%

Apa yang dimaksud dengan MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya MEMDEX100 (MEMDEX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga MEMDEX100 (USD)

Berapa nilai MEMDEX100 (MEMDEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MEMDEX100 (MEMDEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MEMDEX100.

Cek prediksi harga MEMDEX100 sekarang!

MEMDEX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MEMDEX100 (MEMDEX)

Memahami tokenomi MEMDEX100 (MEMDEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MEMDEX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MEMDEX100 (MEMDEX)

Berapa nilai MEMDEX100 (MEMDEX) hari ini?
Harga live MEMDEX dalam USD adalah 0.00173773 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MEMDEX ke USD saat ini?
Harga MEMDEX ke USD saat ini adalah $ 0.00173773. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MEMDEX100?
Kapitalisasi pasar MEMDEX adalah $ 1.72M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MEMDEX?
Suplai beredar MEMDEX adalah 988.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MEMDEX?
MEMDEX mencapai harga ATH sebesar 0.090549 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MEMDEX?
MEMDEX mencapai harga ATL 0.00047063 USD.
Berapa volume perdagangan MEMDEX?
Volume perdagangan 24 jam live MEMDEX adalah -- USD.
Akankah harga MEMDEX naik lebih tinggi tahun ini?
MEMDEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MEMDEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:36:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MEMDEX100 (MEMDEX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

