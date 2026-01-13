Harga Memes Protocol Hari Ini

Harga live Memes Protocol (MEMES) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMES ke USD saat ini adalah $ 0 per MEMES.

Memes Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,546.71, dengan suplai yang beredar 1.00B MEMES. Selama 24 jam terakhir, MEMES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +9.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Memes Protocol (MEMES)

Kapitalisasi Pasar $ 6.55K$ 6.55K $ 6.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.55K$ 6.55K $ 6.55K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

