Harga MicroBerry Hari Ini

Harga live MicroBerry (MBERRY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MBERRY ke USD saat ini adalah -- per MBERRY.

MicroBerry saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,103, dengan suplai yang beredar 1.00B MBERRY. Selama 24 jam terakhir, MBERRY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00112116, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MBERRY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MicroBerry (MBERRY)

Kapitalisasi Pasar $ 23.10K$ 23.10K $ 23.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.10K$ 23.10K $ 23.10K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MicroBerry saat ini adalah $ 23.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MBERRY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.10K.