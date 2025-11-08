Harga Migraine Hari Ini

Harga live Migraine (MIGRAINE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIGRAINE ke USD saat ini adalah -- per MIGRAINE.

Migraine saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,170.45, dengan suplai yang beredar 997.53M MIGRAINE. Selama 24 jam terakhir, MIGRAINE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIGRAINE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Migraine (MIGRAINE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.17K$ 7.17K $ 7.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.17K$ 7.17K $ 7.17K Suplai Peredaran 997.53M 997.53M 997.53M Total Suplai 997,534,125.429558 997,534,125.429558 997,534,125.429558

Kapitalisasi Pasar Migraine saat ini adalah $ 7.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIGRAINE adalah 997.53M, dan total suplainya sebesar 997534125.429558. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.17K.